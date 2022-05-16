«القباج» توزع جوائز ريادة العطاء الخيري والتنموى المستدام فى «مصر الخير»

جدة - نرمين السيد - وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقدير الدولة المصرية للدور الذى يقوم به المجتمع المدنى فى مجالات تنموية عديدة بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادى وتنمية الأسرة المصرية والبرنامج القومى "حياة كريمة"، موضحة أن هذا التقدير قد انعكس فى دعم القيادة السياسية الملموس لشئون المجتمع المدنى بدءا من الدستور المصرى فى مادته رقم 75 ومرورا بقانون 149 لسنة 2019 الذى كان هو نفسه نتاج حوار وطنى للوصول إلى قانون يحترم الحقوق المدنية والعمل العام، ثم صدور اللائحة التنفيدية للقانون ويلى ذلك إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، ثم إنشاء التحالف الوطنى، ثم إعلان الحوار الوطنى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزة ريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام بهدف زيادة فعالية ومساهمات المنظمات الأهلية المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر للوصول إلى تنمية مجتمع تكافلى ينمو ذاتيا، وبناء عليه، تسعى مؤسسة مصر الخير من خلال الجائزة إلى إيجاد بيئة محفزة للعمل الأهلـى والتركيز على النماذج الناجحة من جمعيات ومؤسسات أهلية.

وأضافت القباج أنه من الضرورى عمل تقييم أثر المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وذلك بات أمرا مهما وواجبا على الجميع لحوكمة وترشيد المال العام، مشيرة إلى أن مصر تعيش عصرا جديدا من انطلاقة المجتمع المدنى تقوده قيادة سياسية واعية تدرك أهمية المجتمع المدنى وتدعمه.

ومن جانبه، أعلن الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، فى كلمته خلال الاحتفال حملة جائزة ريادة العطاء الخيرى للعام الرابع على التوالى لتكون حول موضوع " مناخ مستدام".

وقال جمعة، إن هذه الدورة الثالثة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى التنموى المستدام، والتى جاءت حول "الصحة والرفاه" للوصول إلى خدمة الأهداف التى صدرت من الأمم المتحدة فى التنمية المستدامة وعددها 17 هدفا.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن حملة المناخ المستدام ستتجاوز الحدود المحلية وستصل إلى الإقليمية لنتعاون جميعا من أجل هذه المهمة العالمية وندعو الله تعالى أن يتقبل الجهود التنمية التى تسعى باستمرار فى عمل الخير، موجها الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها الكبير للمجتمع المدنى والذى يظهر جليا كل عام لإيمانها الشديد بقوة المجتمع المدنى وفعاليته فى تنمية المجتمعات المحلية.

وأوضح أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت منافسة قوية بين أفراد العمل الأهلى فى مصر من أجل الوصول لخدمة تلك الأهداف التى صدرت عن الأمم المتحدة وعددها 17 هدفا و"مصر الخير" وأنهينا الدورة الثالثة باجتماعنا هذا من أجل أن نبدأ فى دورة رابعة حول "المناخ المستدام".

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات إن مؤسسة "مصر الخير" ولدت عملاقة رغم حداثة سنها، ولكنها موجودة ومنتشرة، مضيفا أن الجائزة توجه رسالة إيجابية، وإطلاق عامها الرابع دليل على صدق وأهمية الجائزة، مشيرًا إلى أنه من حسن الطالع ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعلن أن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى، كما يتواكب لدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، وهذا بخلاف حزمة تشريعات جديدة لمنطومة تشريعية جديدة.

واستعرضت الدكتورة إقبال السمالوطى، المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير،فى كلمتها أهداف الجائزة،موضحة أن هذا الموسم يعد الثالث للجائزة التى يتم إطلاقها سنويا بالتركيز على أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن جائزة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام تشتمل على 3 أقسام: الأول موجه للجمعيات الأهلية الرائدة لاختيار 3 جميعات قاعدية أو وسيطة وليس الجمعيات الكبيرة، والثانى للمبادرات الشبابية التى تستهدف موضوع الجائزة، والثالث جائزة موجهة لرواد العمل الأهلى الذين لهم إسهامات متميزة فى المجال التنموى.

وأوضحت أن الهدف الأساسى من الجائزة هو تسليط الضـوء على تلك النماذج المضيئة والتشجيع على تكرار تلك النجاحات والحفاظ عليها.