بمشاركة وزيرة الهجرة.. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية الـ19 (صور)

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وألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة كلمة عبرت خلالها عن تقديرها البالغ للدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن وما تبذله من تضحيات من أجل رفعته.
وقال الدكتور منصور حسن أحمد حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن الندوة تهدف لتشكيل الوعى الوطنى وتعزيز روح الإنتماء لدى شبابنا من الطلبة.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الفاعليات للحفاظ على روح الولاء والإنتماء لدى الشباب.
كما شهدت الندوة إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية فى تحقيق الأمن القومى المصرى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من المحاضرين، بالإضافة لعرض مجموعة من الأعمال الفنية التى أبرزت مواهب عدة من طلبة جامعة بنى سويف.
واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم، وتبادل الدروع، وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.
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