«الرعاية الصحية» تبحث التعاون المشترك مع السويد

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، هوكان إيمسجورد، سفير دولة السويد لدى مصر، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وناقش الاجتماع، بحث تعزيز سبل التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والهيئات المناظرة بالسويد فى المجال الصحى، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة الموارد المالية لتلك المنشآت، ما يسهم فى التشغيل بالفكر الاقتصادى للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية متميزة للمنتفعين، واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية.

وتناول الاجتماع، مناقشة توسيع آفاق التعاون بين هيئة الرعاية الصحية فى مصر والشركات الرائدة بالسويد فى مجال التحول الرقمى للخدمات الصحية، وزيادة فرص الاستثمارات لكبرى الشركات السويدية التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمى للخدمات، داخل الأسواق المصرية، بما يساهم فى تلبية احتياجات مصر ودول القارة الإفريقية.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التعاون لتبادل المعرفة والخبرات بين هيئة الرعاية الصحية والشركات السويدية الرائدة فى مجالات الرعاية الصحية وجمع وتحليل ومراجعة البيانات، ومجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومجالات البحث العلمى، من خلال إتاحة الفرص لإرسال بعثات تعليمية من الأطباء إلى دولة السويد، وكذلك التعاون فى تدريب الأطقم الطبية بالتعاون مع الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى، فضلا عن الاستفادة من الخبرات السويدية فى النظم التكنولوجية بالقطاع الطبى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن دولة السويد رائدة فى مجالات الخدمات والرعاية الصحية، ولها إسهامات عديدة فى البحوث الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلا عن امتلاكها العديد من المؤسسات الطبية المتميزة، التى تسهم فى استمرارية تطوير الرعاية الصحية بمصر ودعمها دول القارة الإفريقية، والوصول بها إلى مرحلة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية التعاون مع الهيئات المناظرة فى السويد والشركات الرائدة فى المجال الطبى بها، ومشيرا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال السويدية الراغبة فى الاستثمار فى القطاع الصحى بمصر، بما يتيحه نظام التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة فى القطاع الصحى.

ومن جانبه، أعرب هاكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، عن سعادته باللقاء، وما شهده من حجم إنجازات للهيئة العامة للرعاية الصحية فى وقت قليل، وأثرها السريع والضخم على تطور الرعاية الصحية بمصر، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين بجودة عالمية.

ولفت إلى حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر فى مختلف المجالات، لاسيما المجال الصحى، مشيرًا إلى تجربة السويد فى بناء نظام رعاية صحية قوى وفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية التعاون مع مصر بما ينعكس بالإيجاب على القارة الإفريقية كلها.