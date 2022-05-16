ويأتى ذلك بحضور إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف والسيدة باتريشيا إسبينوز الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بدء ورشة العمل الخاصة بالهدف العالمى للتكيف والتى يفتتحها رئيس جمهورية المالديف وتعقد على مستوى الوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم لمناقشة ملامح الهدف العالمى للتكيف والذى يعد أحد مخرجات مؤتمر جلاسكو وأحد التقارير التى سيتم مناقشتها بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الهدف والتى تكمن فى تمويل المناخ الذى تم مضاعفته كأحد مخرجات مؤتمر جلاسكو بموضوعات التكيف وهو ما يستدعى الوصول إلى هدف متفق عليه عالميا لكى يتم الوصول الى المشروعات الخاصة بالتكيف فيما يخص بالكوارث الطبيعية الحادة كالفيضانات وحرائق الغابات والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة مما يجعل المجتمعات المحلية أكثر هشاشة والتى تعد الأكثر تأثرًا بآثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى انه من المزمع عقد مشاورات وزارية غير رسمية ومقابلات ثنائية مع وزراء البيئة من الدول المتقدمة والنامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة تشارك بمشاورات برنامج «جلاسكو - شرم الشيخ» فى المالديف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.