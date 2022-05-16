المشاط: تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى فى مجال التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمبرويز فايولى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى المعنى بأنشطة المناخ، بحضور ألفريدو أباد، المدير الإقليمى ومدير مكتب البنك بالقاهرة، وعدد من مسئولى البنك، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لمتابعة ملفات التعاون الجارية فى إطار رؤية الدولة التنموية.





وشهد اللقاء مواصلة المشاورات على مستوى التعاون مع البنك فى ضوء تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات الجارية بشأن مشروعات التعاون الإنمائى بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى، وملفات التعاون المشترك بين الجانبين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى فى مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أنه خلال عامى 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومى والخاص، من بينها اتفاقيات تعاون إنمائى مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو فى عدة قطاعات حيوية وهى النقل والمياه ومعالجة المياه، كما ساهم البنك فى توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على مشروعات التعاون الناجحة المنفذة بين الحكومة والبنك خلال مؤتمر المناخ.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخى إقليميا ودوليا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التى يتم إعدادها، فى قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.

ولفتت المشاط، إلى المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى، فى قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجرى تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصرى لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعى-المرحلة الثالثة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.

وبحثت المشاط، التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى على مستوى العمل المناخى، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتى يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخى ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة فى الاتحاد الأوروبى والدول التى يتعاون معها، وزيادة تمويلاته للعمل المناخى والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالى الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة فى حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخى.

وأكدت على التنسيق المستمر بين الوزارة ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبى، لتعزيز العمل المشترك فى إطار خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها مسبقا، لتوطيد أطر التعاون بين البنك والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز العمل المناخى وتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. كما بحثت وزيرة التعاون الدولى، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، المشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلى الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى منصة التعاون التنسيقى المشترك التى عقدتها الوزارة مؤخرا بمشاركة أكثر من 60 ممثلا من شركاء التنمية، حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية تعزيز سبل التعاون للاستفادة من الخبرات المتراكمة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى لتكرار التحارب الناجحة مع الدول النامية ودول قارة أفريقيا.

من ناحيته، أكد أمبرويز فايولى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى المعنى بأنشطة المناخ، على أهمية التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية فى مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، فى إطار مبادرة فريق أوروبا للعمل المناخى، وضرورة تعزيز التعاون لإطلاق المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر، لاسيما فى ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبى لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2022.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية فى قطاع النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدنى.