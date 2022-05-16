دوت الخليج ينشر تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون مستقبل وطن بشأن «صندوق قادرون بإختلاف»«مستند»

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /697989/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-مجلس-الشيوخ-عن-مشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-صندوق-قادرون-بإختلافمستند

ينشر موقع دوت الخليج تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، والمعروض على الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مشروع قانون محال من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و6آخرين عن حزب مستقبل وطن، بشأن تعديل قانون صندوق ذوى الإعاقة واستبداله بصندوق قادرون بإختلاف.

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