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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /697987/اليوم-إطلاق-8-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-بـ8-محافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، 8 قوافل طبية بالمحافظات، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، على مدار يومي الإثنين 16 مايو والثلاثاء 17 مايو.

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القوافل الطبية في محافظات مصر اليوم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القوافل ستتواجد في 8 محافظات هم: «القاهرة - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - المنيا - مطروح - البحر الأحمر»، لتقديم الكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون صحة»، وتستهدف تلك القوافل القرى والمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية يتوفر بها عدة تخصصات طبية منها: «الأطفال - الباطنة - نساء وولادة - الجلدية - الجراحة - الرمد الأسنان - الأنف والأذن - العظام - القلب» بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الأشعة والتحاليل»، بالإضافة إلى وجود صيدلية خاصة بالقافلة لصرف العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.

أماكن القوافل الطبية

وحددت الوزارة عدة مناطق بـ8 محافظات، من المقرر أن تتواجد بها القوافل الطبية على مدار يومين، وهم:

1- اسمو العروس مركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

2- الجزاير مركز جمصة بمحافظة الدقهلية.

3- مركز طبي المثلثات بحدائق حلوان حي المعصرة بمحافظة القاهرة.

4- البستان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

5- وادي الملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

6- شماس مركز براني بمحافظة مرسى مطروح.

7- وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

8- الشيخ الشاذلي - أبو غصون مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

عيادات المرأة الآمنة

كما توفر وزارة الصحة والسكان، عيادات المرأى الآمنة، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت الوزارة أن هذه العيادات توفر مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، كذلك الاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.