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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /697986/سياسة-الحكومة-حول-التصنيع-المحلي-وتنمية-الصادرات-علي-طاولة-الشيوخ-اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،اليوم الإثنين، نظر تقرير لجنة الصناة والتجارة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة وأكثر من عشرين عضوا آخرين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

دوت الخليج

سياسة الحكومة حول التصنيع المحلي وتنمية الصادرات

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكان قبلها قد أيد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما ذهب إليه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا، بأن المشكلة تتعلق بمساحة نحو 1.4 مليون فدان، والتى كانت تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلا انها تم نقل ولايتها لجهات أخرى.

وقال الصياد فى كلمته، أنه كان هناك إجراءات لتسجيلها للمواطنين قبل نقل ولايتها للجهات الأخرى، ولكن توقف تلك الإجراءات، مضيفا، وقامت الهيئة عقب ذلك بإعداد ملف بهذه المشكلة وعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم الإتفاق على دراسة كل حالة على حده والعمل على تقنين أوضاعها وتسجيل ملكيتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن الفولى رئيس رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء مؤخرا بحل مشكلة الأراضى التى لاتزيد قيمتها عن مليون جنيه، وهو ما سيتم تقنين أوضاعه خلال الأيام المقبلة، بشرط جدية المواطنين فى سداد المستحقات المطلوبة.

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ استعرض العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى ، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والزراعية.