إسعاد يونس تودع صلاح منتصر بكلمات مؤثرة

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - حرصت الفنانة القديرة ومقدمة البرامج إسعاد يونس على نعي الكاتب الصحفي صلاح منتصر، الذي رحل عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

دوت الخليج يرصد نعي إسعاد يونس للكاتب صلاح منتصر.

نشرت يونس صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "وداعًا يا أستاذ صلاح.. في الجنة بإذن الله".

وزيرة الثقافة تنعي صلاح منتصر

كما نعته الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقالت ان الصحافة العربية فقدت احد رموزها والذى لعب دورا بارزا فى نشر الوعي والمعرفة ، وأضافت أن الراحل مثل نموذجا للإخلاص للوطن والتفانى فى العمل مؤكدة إنه أراءه أثرت بشكل مباشر فى تكوين ثقافة وتوجهات أجيال، وقدمت العزاء لأسرته واصدقاءه وقراءه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

وتعرض منتصر لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، نقل على إثرها أحد المستشفيات.

معلومات حول صلاح منتصر

ولد صلاح منتصر في دمياط، وهو كاتب وصحفي مصري بارز بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان مجرد رأي.

والتحق بكلية الحقوق ثم قام بالعمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير «مجرد رأي» والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

كان منتصر صديقًا للكاتب المصري الراحل عبد الوهاب مطاوع. تبنى منتصر حملةً ضد التدخين ويركز على ذلك في عموده اليومي في كل شهرفبراير تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

كان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.

وللكاتب الراحل العديد من المؤلفات، من بينها توفيق الحكيم في شهادته الأخيرة ، الشعب يجلس على العرش، كلام في الوقت الضائع ، الذين غيروا في القرن العشرين، ومن عرابي إلى عبد الناصر: قراءة جديدة للتاريخ، حكايات الأيام، حكايات عمر، مبارك من الصعود إلى القمة إلى السقوط للهاوية، صباح الخير يا بلد، رحلتي إلى آخر العالم، الصعود والسقوط من المنصة إلى المحكمة.