إلغاء حفل عبد المجيد عبد الله بالإمارات حدادًا على الشيخ خليفة بن زايد

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /697981/إلغاء-حفل-عبد-المجيد-عبد-الله-بالإمارات-حدادا-على-الشيخ-خليفة-بن-زايد

قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله إلغاء حفل الكويت، الذى كان مقررًا إقامته يوم الجمعة الموافق 27 من شهر مايو الجاري، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

دوت الخليج يرصد إلغاء حفل عبد المجيد عبد الله بالإمارات.

عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية أخدت القلب

على الصعيد الآخر، طرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرًا أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله كليب بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وفاة خليفة بن زايد

توفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

"ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو"، وفقا لـ"وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

ومن إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد: تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، لضمان توفير مصدر دخل ثابت للأجيال المقبلة، وعلى المستوى الاتحادي، كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي عام 1974، كما عُيّن نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في عام 1976.