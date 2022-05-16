اليوم.. الزمالك يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /697980/اليوم-الزمالك-يدخل-معسكر-مغلق-استعدادا-لمواجهة-طلائع-الجيش

يدخل نادي الزمالك معسكر مغلق اليوم الإثنين، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويدخل نادي الزمالك مباراته ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.