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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /697973/اليوم-الحكم-على-المتهم-السادس-فى-قضية-الطالبة-بسنت

تنظر اليوم الاثنين، محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية دائرة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس المحكمة، الاستئناف المقدم من المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت خالد المشهورة إعلامياً بضحية الابتزاز الإليكتروني ضد الحكم بحبسه لمدة ٥ سنوات عن التهم المنسوبة إليه، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم بطلب التأجيل للإضطلاع على أوراق القضية، حيث استجابت المحكمة لطلب الدفاع في الجلسة الماضية وقررت التأجيل لجلسة الغد.

دوت الخليج

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، قد قضت برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني في ٢٤ من شهر مارس الماضي بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة اليه.

تهمة هتك العرض بدون قوة

تضمن حكم المحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة ،، والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية. والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال اجهزه الإتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، كما قررت المحكمة محو التسحيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة للارتباط.

محكمة جنايات طنطا

يشار الى أن محكمة جنايات طنطا كانت قد قضت الأسبوع الماضي بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس ١٥ عاما والرابع والخامس بالحبس ٥ سنوات في التهم المنسوبة إليهم.