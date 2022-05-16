في أول خطاب لرئيس الصومال الجديد :ساسعي لفرض استقرار سياسي يخدم مصلحة البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:26 صباحاً - أدى رئيس الصومال الجديد، حسن شيخ محمود، اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد فوزه الكاسح ضد محمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته.

وحسب موقع العين الإخبارى، تعهد حسن شيخ محمود في أول كلمة له أمام البرلمان، بالعمل على تقريب المسافات بين الصوماليين وأنه لن يحدث انتقام من أنصار النظام السابق.

وأكد أنه سيقود البلاد وفق قوانين ودستور البلاد، وسيتم حل جميع الخلافات في دائرة القانون، معربا عن سعيه فرض استقرار سياسي يخدم مصلحة البلاد والمضي قدما.

وقدم الرئيس الجديد حسن شيخ محمود شكره وتقديره لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الذي قاد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك لجان الاقتراع.

ويعد فوز حسن شيخ محمود تاريخيا وهو أول رئيس يتم انتخابه لولاية ثانية خلال 62 عاما من تأسيس الجمهورية عام 1960.