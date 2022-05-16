فعاليات تدريب الفريق الطبي من قبل إدارة الصيدلة على رأس العمل بمستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:25 صباحاً - فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على استمرار رفع كفاءة الفريق الطبي، وضمان التطبيق المستمر لمعايير الإعتماد تم تدريب الفريق الطبى بمستشفى الزهور التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد علي رأس العمل من قبل إدارة الصيدلة بالمستشفى

قامت إدارة الصيدلة بالمستشفى بتدريب الفريق الطبى على رأس العمل، حيث استهدف التدريب صيادلة المستشفى والطاقم التمريضي بجميع أقسام المستشفى.

تضمن التدريب آلية التعامل الأمثل مع الأدوية عالية الخطورة والأدوية المتشابهة أثناء التخزين والصرف وتناول الدواء، ومراقبة تأثير الجرعة الأولى للأدوية على المرضى.

فيما تم تدريب الطاقم التمريضى على التعامل مع الأدوية عالية الخطورة الخاصة بعربة الطوارئ crush cart وكيفية التعامل معها، والتعامل الأمثل بمنتهى السرعة والدقة فى التعامل وذلك لتحقيق أمن وسلامة المريض، والإستخدام الآمن للدواء.

بلغ عدد المتدربين 82 فرد من التمريض و15صيدلى بالمستشفى.

تم التدريب بالتنسيق بين إدارتي الصيدلة والتدريب بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

قامت بالتدريب:-

د/ بسمة صالح( صيدلي أول بمستشفى الزهور ببورسعيد)