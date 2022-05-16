قوافل طبية جديدة من «حياة كريمة» فى 8 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى أن "حياة كريمة" تطلق 8 قوافل طبية جديدة خلال يومى 16 و17 مايو الجارى. وأطلقت حياة كريمة قوافلها طبية فى 8 محافظات، وهى: -اسمو العروس مركز ديرمواس بمحافظة المنيا. -الجزاير مركز جمصة بمحافظة الدقهلية. -مركز طبى المثلثات بحدائق حلوان حى المعصرة بمحافظة القاهرة. -البستان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. -وادى الملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. -شماس مركز برانى بمحافظة مطروح. -وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية. -الشيخ الشاذلى، أبوغصون مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. وتهتم تلك القوافل الطبية بجميع التخصصات منها: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل". كما يتوفر بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.

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