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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /697983/رئيس-البرلمان-العربي-يهنئ-رئيس-الصومال-بفوزه-لرئاسة-البلاد-ويؤكد-نقطة-تحول-في-مستقبل-بلاده-وشعبه

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،اليوم، حسن شيخ محمود بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصومالي.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يهنئ رئيس الصومال بفوزه لرئاسة البلاد

وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية أن يكون هذا الحدث التاريخي نقطة تحول في مستقبل الصومال وشعبه وأن يكون منطلقا لتسريع وتيرة التنمية والتطور والازدهار والإعمار، للعبور بالبلاد من مرحلة الأزمة والصراع، والوصول إلى صومال موحد، إيذانا بعهد جديد تسوده قيم التآخي والمحبة والسلام.

وشدد العسومي، على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية الصومال الفيدرالية، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه.