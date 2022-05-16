حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة نسبيًا ونشاط للرياح على أنحاء البلاد

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /697982/حالة-الطقس-اليوم-أجواء-حارة-نسبيا-ونشاط-للرياح-على-أنحاء-البلاد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

دوت الخليج

حالة الطقس اليوم الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد حسب منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التوقعات الجوية اليوم الإثنين

كما أعلنت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها جو غائم جزئيًا، أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فتشهد نشاطًا للرياح مع أجواءً مشمسة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحرين، فتكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 28 18

- الأسكندرية 24 17

- طنطا 27 19

- دمنهور 26 18

- مرسى مطروح 23 16

- السلوم 25 16

- سيوة 29 17

- بور سعيد 24 18

- الزقازيق 27 19

- الإسماعيلية 29 17

- السويس 28 18

- رفح 24 16

- نوبيع 33 19

- كاترين 28 14

- شرم الشيخ 33 25

- الغردقة 32 24

- الفيوم 29 19

- المنيا 30 19

- أسيوط 31 18

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 39 23

- حلايب 32 21

- شلاتين 36 23