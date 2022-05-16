ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق كلمته على مباراة مانشستر سيتي ووست هام في خضم منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

مان ستي 90 نقطة

ليفربول 86 نقطة

تشيلسي 70 نقطة

توتنهام 68 نقطة

أرسنال 66 نقطة

مان يونايتد 58 نقطة

وست هام 56 نقطة

وولفرهامبتون 51 نقطة

ليسترسيتي 48 نقطة

برايتون 48 نقطة

برينتفورد 46 نقطة

كريستال بالاس 45 نقطة

أستون فيلا 44 نقطة

نيوكاسل يونايتد 43 نقطة

ساوثهامبتون 40 نقاط

إيفرتون 36 نقطة

ليدز يونايتد 35 نقطة

بيرنلي 34 نقطة

واتفورد 23 نقطة

نورويتش 22 نقطة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.