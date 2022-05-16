محور الخطاطبة.. شريان حياة جديد على الدائرى الإقليمى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويرصد موقع "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن مشروع محور الخطاطبة الجديد على النيل:

محور الخطاطبة يربط محافظة المنوفية بمحافظة الجيزة وطريق الإسكندرية الصحراوى.

يمر المحور أعلى نهر النيل فرع رشيد وطريق التوفيقية/ الخطاطبة والرياح البحيرى وسكك حديد القاهرة المناشى والرياح الناصرى وطريق برقاش /الخطاطبة.

طول محور الخطاطبة يبلغ 5.5 كيلو مترات بواقع 4 حارات فى كل اتجاه بإجمالى عرض 42 مترا.

تصل قدرة حمولته التصميمية إلى 120 طنا كما يبلغ ارتفاع الكوبرى عن سطح الماء 12 مترا.

محور الخطاطبة يبدأ من بنها حتى الطريق الصحراوى، ويربط بين محافظات الوجه البحرى، خصوصا بين محافظتى المنوفية والقليوبية.

يتكون من كوبرى النيل و4 كبار علوية، هى: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيرى والرياح الناصري»، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و200 مليون جنيه.