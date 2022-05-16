أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 16 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - داكار

يشارك وزير المالية الدكتور محمد معيط فى أعمال الدورة الـ54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذى تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون مع الحكومة السنغالية، فى العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء.

لشبونة

يشارك وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار فى المؤتمر السنوى للعلوم والتكنولوجيا، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

القاهرة

ينطلق ماراثون المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام للدورة النقابية "2022 – 2026"، ويشارك فيها مليون و995 ألفا و837 عاملا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

القاهرة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الساعة التاسعة مساءً، صالونًا سياسيًا بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالى، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته".

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى الرابع "التغيرات النباتية والميكروبيولوجية فى ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة"، الذى تنظمه كلية العلوم بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بالجامعة.

كفر الشيخ

تنظم كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ المؤتمر العلمى الدولى الثانى بعنوان "التحديات المعاصرة للرعاية التمريضية"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، وفى إطار تفعيل دور الجامعة فى بناء مجتمع صحى يواكب أعلى درجات التقدم العلمى فى مجالات الطب المختلفة.

القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "أنواع الحب عند ابن عربى"، للدكتورة ريم بسيونى، وذلك بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

الإسكندرية

ينظم صالون أوبرا الإسكندرية ندوة ثقافية حول الفن الشعبى السكندرى، يدير اللقاء والندوة الكاتب أحمد بسيونى، تحت إشراف الفنان التشكيلى أمين الصيرفى مسؤول النشاط الثقافى والفكرى بالأوبرا.

القاهرة

يُنظم المركز القومى للسينما، فى الساعة السادسة مساءً، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، احتفالية لتكريم مخرجى الأفلام الفائزة بمسابقة الطلبة الخاصة بالدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.

طنطا

يلتقى فريقا غزل المحلة وإيسترن كومبانى، على استاد غزل المحلة، فى الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

تونس

يلتقى فريق النادى الأهلى للكرة الطائرة مع فريق الترجى الرياضى التونسى للكرة الطائرة، فى المباراة النهائية ببطولة الأندية الأفريقية، بصالة عيسى بن ناصر بنادى قليبية التونسى.

فيينا

تفتتح الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فى العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتستمر أعمالها 4 أيام.

واشنطن

يجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث العديد من القضايا، بما فى ذلك الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واليونان، والعملية الروسية فى أوكرانيا.

ستوكهولم

تعقد الحكومة السويدية اجتماعًا لاتخاذ قرار رسمى بشأن التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسى "ناتو".

بروكسل

يبدأ الاتحاد الأوروبى إلغاء إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفى المطارات، وذلك بالتزامن مع انحسار انتشار فيروس كورونا فى أوروبا.