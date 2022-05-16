حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1546 شخصا بقرية العلامية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 12 عيادة لعدد 10 تخصصات طبية، وهى "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن"، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

من جهته، قال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1546 مترددا وخضع 90 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل 215 مريضا وأشعة لـ 69 مريضا، وتحويل 56 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية صحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 965 مواطنا.