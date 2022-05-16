زراعة الشيوخ توصى بإعداد دراسة عن مخاطر أشجار الفيكس

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وحضور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، محمد فايز وابراهيم السعدنى عن وزارة التنمية المحلية.

وأكد القناوى، فى كلمته، أن أشجار الفيكس من الأشجار دائمة الخضرة، ولا تحتاج لرعاية كبيرة فى الزراعة لذا لجأت لزراعتها العديد من الدول لاستخدامها فى تشجير وتجميل الطرق والحدائق ولكن اكتشف فيما بعد تسببها فى مشكلات كبيرة للبنية التحتية للمدن وشراهتها فى استهلاك المياه، وتأثيرها البيئى الخطير، وقيمتها الاقتصادية الضعيفة.

وأضاف "نائب التنسيقية"، أن أشجار الفيكس وشبيهاتها تستهلك كميات مياه كثيرة جدا مقارنة بالبدائل الأخرى، كشجر الزيتون على سبيل المثال، كما أنها تؤثر سلبيا على كميات مخزون المياه الجوفية لأنها تعتمد عليها بشكل أساسى.

وأوضح القناوى، أن فى عام 2017 تم إحصاء أكثر من 60 مليون شجرة فيكس فى مصر، تستهلك كميات كبيرة من المياه بدون عائد اقتصادى، وأن ربع عددها وفقا لإحصاء عام 2019 يقع فى منشآت النواحى والجامعات ومراكز الشباب، ويستهلك نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار القناوى، إلى أن الفيكس أيضا له آثار سلبية على التربة وأساسات المبانى والبنية التحتية كما سير الصرف الصحى وكابلات الكهرباء، لاسيما وأن جذوره متشعبة وقوية وممتدة.

وطالب القناوى، منع زراعة أشجار الفيكس نهائيا، ورضع خطة طويلة الأمد لاستبدالها أو على الأقل الحد من زراعتها وفقا لقواعد صارمة، والتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة المزهرة بديلا له، مثل البوانسيانا والتوت والزيتون والنبق والجميز.

فيما شدد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية موضوع الاقتراح برغبة المعروض للمناقشة من قبل النائب احمد القناوى، مشيرا إلى أهمية قيام وزارة الزراعة بتوضيح الأولويات ومدى فعالية البدائل المطروحة ومدى الجدوى الاقتصادية لهذه البدائل.

واستشهد" السباعى"بالتوجيه مؤخرا بزراعة أشجار مفيدة بالطريق الصحراوى، وأن الأمر يحتاج بحث ودراسة المكاسب.

وقال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن شجرة الفيكس بالفعل سيئة السمعة، وأن عملية الاحلال والتجديد لهذه الأشجار ستستغرق وقتا وكذلك تتكلف مبالغ مالية، وقال:" الخطة الجديدة لإدارة التشجير بالوزارة ليس فيها أشجار الفيكس، وأن الاتجاه للأشجار المثمرة".



وأشار عزوز، إلى أن المشكلة فى زراعة الأشجار المثمرة تكون على الطرق نظرا لتعرضها للتلوث، ولكن الإتجاه لزراعتها داخل المنشأت والمصالح الحكومية.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة سائلا عن دور وزارة الزراعة فى تشجير الطرق وخاصة دور إدارة التشجير التابعة للوزارة وكذلك دور وزارة التنمية المحلية، حتى يتم تحديد أصول المشكلة وكيفية حلها.

وأضاف الجبلى، نريد تحديد المسئول عن زراعة هذه الأشجار فى البنية الأساسية العامة سواء طرق وشوارع ومراوى وترع وغيرها، كما أن هناك نوعين من أشجار الفيكس وأحدهما هو المنتشر بشكل كبير .

أكد عبد السلام، على أهمية تحديد مدى الخطورة الناتجة عن تلك الأشجار وبالإضافة إلى إحصائية كاملة عن حجم ما يتم إنتاجه وبيعه من جانب وزارة الزراعة لجهات أخرى ، وكذلك مايتم انتاجه من جانب وزارة التنمية المحلية، بالإضافة الى دراسة من المختصين عن الأشجار البديلة ومدى جدواها الاقتصادية.

ومن جانبه، قال إبراهيم السعدنى، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن هناك تعدد فى مسئولية زراعة الأشجار بالشوارع حيث توجد طرق تابعة للمجتمعات العمرانية وطرق تابعة لوزارة النقل وأخرى تابعة للتنمية المحلية، بالإضافة الى قيام المواطنين بزراعة بعض الشوارع امام منازلهم بشكل عشوائى

وأكد أهمية وجود تشريع يمنع الزراعة العشوائية لأشجار الفيكس ، وأن يكون هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية مع وزارة الزراعة بشأن تزيين مداخل القرى والمدن بالتنسيق.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بقيام الجهات الفنية المختصة بتحديد مدى مخاطر استخدام أشجار الفيكس، وكذلك إمداد اللجنة بإحصائية كاملة عن حجم ما يتم إنتاجه وبيعه من أشجار الفيكس من جانب وزارة الزراعة لجهات أخرى، وكذلك مايتم إنتاجه من جانب وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دراسة من المختصين عن الأشجار البديلة ومدى جدواها الاقتصادية، وذلك حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراح المقدم وعرضه على اللجنة.