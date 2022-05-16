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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697970/حسن-شاكوش-يعتذر-لنقابة-الموسيقيين-موقوف-بقالي-9-شهور-وعرفت-غلطي-أنا-ابنكم

دوت الخليج يرصد تصريحات حسن شاكوش في برنامج على مسئوليتي

اعتذار حسن شاكوش

قال حسن شاكوش في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية”: “عرفت غلطي وموقوف بقالي 9 شهور أنا ابنكم وبتأسف”

وأضاف: “مفيش بني آدم مبيغلطش ولازم اعتذر لشعب مصر والدول العربي مش هيسمعوا مني أي غلط تاني وبتأسف لنقابة المهن الموسيقية”.

واستكمل قائلًا: “الفنان هاني شاكر ده حبيبنا وأنا بعتذر له وبعتذر لنقابة المهن الموسيقية وهمشي على الطريق الصحيح اللي هيقولوا عليه”.

تصريحات حسن شاكوش برنامج على مسئوليتي

وتابع حسن شاكوش وقال: “انا اتعلمت واتحاسبت وقدمت التماس مرة واتنين ولسة مقدمه لتالت مرة وأتمنى أن ينظروا في الالتماس الجديد الذي قدمته بالنقابة”.

وعندما سأله الإعلامي أحمد موسى عن عمله حاليًا، قال له إنه يقدم حفلات خارج مصر ولا يستطيع الموافقة على أي حفلة أو عمل في مصر فلا يستطيع أن يخالف ضوابط وقرارات النقابة.

وعلق على هذا الأمر وقال: “مش حاسس بطعم النجاح خارج مصر دي بلدي وأتمنى أن أعود لأغني وأوعد الشعب المصري والعربي مش هيسمعوا مني أي غلط”.

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وفي سياق آخر، يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي عمر كمال لإحياء حفل غنائي جديد لهما وذلك يوم 19 مايو الجاري.

ويقام الحفل الجديد في الأردن بجامعة عمان الأهلية وروج له حسن شاكوش عن طريق نشر بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، وعلق على صورة البوستر وكتب: “انتظرونا إن شاء الله لأول مرة في الأردن".

جدير بالذكر إلى أن الثنائي طرحا منذ يومين أغنية جديدة بعنوان "جود مورنينج بيبي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، احتفالا بعيد الفطر، كانت كلمات محمد غباشي، وألحان وتوزيع إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية: "جود مورننيج بيبي، ياللي إنت نصيبي أوعي تسيبي لحظة واحدة إيديا، إنتِ البداية وإنتِ النهاية، نجمة في سمايا بتنور".