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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697969/فيفي-عبده-تهنيء-الشيخ-محمد-بن-زايد-رئيس-الإمارات-خير-خلف-لخير-سلف

حرصت الفنانة فيفي عبده أن تهنيء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توليه الحكم ورئاسة دولة الإمارات.

دوت الخليج يرصد تهنئة فيفي عبده للشيخ محمد بن زايد آل نهيان

فيفي عبده والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها وجمهورها بنشرها صورة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته على تولي مقاليد الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” وقالت: “خير خلف لخير سلف.. ربنا يحفظ الإمارات.. محمد بن زايد”.

وكانت قبلها كتبت في تغريدة أخرى تنعي بها الشيخ خليفة بن زايد الذي رحل عن علمنا مؤخرًا: “تعازينا الحارة لشعب الامارات الحبيب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.. خليفة بن زايد”.

محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

يشار أن المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات كان قد أعلن أمس السبت انتخاب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد.

وتم تشييع جثمان الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الماضية حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي، وبعد وفاته أعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة فيفي عبده شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهي تسترجع ذكريات الشباب.

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ويشار أن الفنانة فيفي عبده كانت قد شاركت ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال بطولة مسلسل «شغل فى العالى» الذي شاركت به الفنانة شيرين رضا، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل توني ماهر، مروان يونس، بسمة داود، بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم بيومي فؤاد ونضال الشافعي وميدو وآخرين والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.