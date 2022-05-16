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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697968/الوتر-اتقطع-ومكنتش-بنام-من-الألم-أنغام-تكشف-تفاصيل-أزمتها-الصحية

كشفت الفنانة أنغام تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا في الكتف.

دوت الخليج يرصد تصريحات أنغام عن حالتها الصحية

تصريحات أنغام عن حالتها الصحية

قالت الفنانة أنغام في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية: “كان حصل لي إصابة من سنة 2011 واتعالجت بالكرتيزون”.

وأضافت: “والوتر اتحرك الإبهام جاله ورم ليفي تحته فمبقاش بيتحرك.. واكتشفت إن عندي وترين واحد مقطوع وواحد رايح للقطع”.

وتابعت الفنانة أنغام قائلة: “الحمدلله أنها جت في أوتار كتفي مش صوتي.. ومكنتش بنام وخدت ساعة في عملية كتفي ومكنش يصح اتحامل على نفسي لفترة طويلة”.

عملية أنغام

وأضافت الفنانة أنغام في تصريحاتها: “هقعد 6 أسابيع رافعة دراعي وهعمل علاج طبيعي.. والألم كان بيعملي ضيق تنفس فدا بيأثر على صوتي.. ودخلت عملت 3 عمليات في الكلى في شهر أغسطس ولكن مطلعتش أقول بس أنا المرة دي كنت محتاجة مساندة نفسية”.

وكانت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام نشرت صورة الفنانة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة التي ظهرت فيها أنغام مستلقية على سرير المستشفى، قائلة: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”.

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وفي سياق آخر، كانت المطربة والفنانة أنغام طرحت أحدث أعمالها الغنائية مؤخرًا والتي تحمل اسم “لوحة باهتة” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وتعيد تعاونها من جديد مع الشاعر الغنائي نادر عبدالله.

وكانت قد تعاونت الفنانة أنغام عام 2019 مع الشاعر نادر عبد الله في ألبوم "حالة خاصة جدا" الذي حققت به نجاحا كبيرًا وكتب لها كلمات أغنية “ياريتك فاهمني".

ويذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرًا حفل غنائي جديد لها في الكويت وذلك قبل يومين وتألقت خلاله بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود وقاد الحفل المايسترو هاني فرحات.