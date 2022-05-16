نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسوف القمر الدموي 2022 ظاهرة فلكية مبهرة بكل تفاصيله في مصر والعالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خسوف القمر 2022 أو ما يعرف بظاهرة (قمر الدم) وهي ظاهرة فلكية تحدث عند محاذاة الشمس والأرض والقمر، بحيث يمر القمر في ظل الأرض في خسوف كامل للقمر، حيث يقع القمر بأكمله في أحلك جزء من ظل الأرض وهو ما “يسمى ب الظل” عندما يكون القمر داخل الظل، وهنا سيتحول لونه إلى الأحمر مما يجعل البعض يطلقون عليه أحيانًا اسم “أقمار الدم” بسبب هذه الظاهرة، والجدير بالذكر هنا أنك لا تحتاج إلى أي معدات خاصة لمراقبة خسوف القمر {على الرغم من أن المنظار أو التلسكوب سيعزز الرؤية واللون الأحمر}، بحيث توفر البيئة المظلمة بعيدًا عن الأضواء الساطعة أفضل ظروف لمشاهدة خسوف القمر.

متى يحدث خسوف القمر أو قمر الدم 2022:

وقد أوضحت وكالة ناسا لعلوم الفضاء منذ بداية مطلع شهر مايو الحالي وتحديدا في يوم 2 مايو 2022 أنه، في مساء يوم 15 مايو بتوقيت أمريكا صباح يوم 16 مايو بالتوقيت العالمي، ستمر الأرض بين الشمس والقمر مما يحجب ضوء الشمس ويلقي بظلاله على سطح القمر، بحيث ستتاح للنصف الشرقي من الولايات المتحدة وكل أمريكا الجنوبية الفرصة لرؤية كل مرحلة من مراحل خسوف القمر ، والذي سيبدأ فوق أمريكا الشمالية في الساعة 10:27 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 مايو (2:27 بالتوقيت العالمي المنسق في 16 مايو).

كما سيتاح للنصف الشرقي للولايات المتحدة وكل أمريكا الجنوبية الفرصة لرؤية كل مرحلة من مراحل خسوف القمر. سيبدأ المجموع الكلي في الساعة 11:29 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 مايو (3:12 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 16 مايو) وسيكون مرئيًا في معظم أنحاء إفريقيا وأوروبا الغربية وأمريكا الوسطى والجنوبية ومعظم أمريكا الشمالية.

ظاهرة قمر الدم 2022 في مصر موعده وأين يحدث:

وهنا يجب طرح سؤال مهم وهو هل مصر ستكون من الدول التي تشهد خسوفاً كلياً أم جزئياً للقمر، حيث أنه من المعلن أن خسوف القمر الكلي لهذا العام سيكون طويلا، إذ إن جميع مراحل الخسوف سوف تستغرق أكثر من 5 ساعات، ويبدأ في الواحدة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش ويستمر حتى السابعة إلا عشر دقائق من صباح الاثنين.

وحيث أنه وفقاً لما ذكرته وكالة ناسا فان كل من (قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية) فان جميع هذه المناطق سوف يظهر بها القمر عند حدوث هذه الظاهرة، مما يعني أن مصر والسعودية وغيرهما العديد من البلدان العربية سوف تشهد هذه الظاهرة الفلكية الرائعة ولكن بدرجات متفاوته.

فطبقاً لما ورد عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يرى جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة.

ففي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

وكما يتضح لكم من الفيديو السابق ما هو خسوف القمر وما هي مراحلة وتفاصيل دقيقة مفصلة بالشرح الوافي المقدم من الوكالة الحكومية للظواهر الفضائية بالولايات المتحدة الأمريكية ناسا.