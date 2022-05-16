السفير محمد خليل: مواجهة التحديات الجديدة بأفريقيا على أولويات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:29 صباحاً - أكد السفير محمد خليل، الامين العام للوكالة المصريه للشراكة من اجل التنميه، أن الوكالة تولى أهمية قصوى لسرعة العمل على دفع الجهود في سبيل مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه القارة الأفريقية، وحشد الإمكانات الوطنية والدولية في سبيل التغلب عليها، والتي يأتي على رأسها التحدي الوبائي غير المسبوق المتمثل في جائحة كورونا، والتغير المناخي، والتطرف والإرهاب، وتعزيز حرية التجارة البينية، موضحا أنه من هذا المنطلق قامت الوكالة بتحديث وتطوير برامجها وأجندة عملها بما يتلاءم مع التحديات الجديدة التي تواجه شعوبنا.

وعقد السفير محمد خليل حفل عشاء مساء اليوم الأحد لكبار الشخصيات الإعلامية الافريقية المشاركين فى البرنامج الذى تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة من 15 إلى 26 مايو الجارى، لإلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلت لتعضيد أواصر التعاون فيما بين البلدان الأفريقية بغية تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق الرخاء لكافة شعوب القارة ولتعريف القيادات الإعلامية الأفريقية على أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية، حيث يشارك في البرنامج 26 مشاركا من كبار الشخصيات الإعلامية والصحفية البارزة، مشاركين من 22 دولة أفريقية، وحضر حفل العشاء عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين بينهم الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والاعلام بمجلس الشيوخ، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ويوسف أيوب رئيس تحرير "صوت الأمة" وخالد إدريس وعلى البحراوى رئيسا تحرير الوفد.

وقال السفير محمد خليل خلال كلمته إن وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الوكالة، سامح شكرى وجه بتوفير كافة أوجه الدعم لإتمام الزيارة على أكمل وجه، لافتا إلى أن تنظيم حفل العشاء بحضور الإعلاميين والصحفيين المصريين بما يتيح الفرصة لتعزيز علاقات التبادل الإعلامي مع نظرائهم على هامش هذا البرنامج، ونقل صورة حقيقية وواقعية لما يحدث في مصر، ودعم الجهود الهادفة إلى الارتقاء بمعدلات التنمية في القارة.

وأشار السفير محمد خليل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن إطلاق الوكالة في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو عام 2014، لتكون الذراع التنموية لوزارة الخارجية المصرية المعنية بتعزيز تعاون دول الجنوب – الجنوب، وبصفة خاصة في أفريقيا. وتعمل الوكالة على توظيف كافة الأدوات المتاحة لديها في سبيل دعم الدول الأفريقية، في مختلف المجالات، ومن ضمنها المجال الإعلامي، من خلال برامج لبناء القدرات لتأكيد دور الإعلام في ترسيخ هوية أفريقية موحدة تساعد على الاندماج والتكامل القاري وتعزز من الموقف الأفريقي في التفاعلات الإقليمية والدولية.

واوضح خليل أن الوكالة تقوم بإيفاد الخبراء المصريين في مختلف التخصصات، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى دول القارة، وإيفاد القوافل الطبية، وتقديم المنح الدراسية بالجامعات المصرية إيماناً بدور التعليم في الارتقاء بحياة الشعوب، وتغيير واقع الدول إلى الأفضل. كما تتعاون مع الوكالات والهيئات الدولية المناظرة والعاملة في مجال التنمية في إطار تعاون ثلاثي لتنفيذ برامج مشتركة لصالح الدول الأفريقية، وتحظى بشبكة واسعة من الشركاء الإقليميين والدوليين مثل الجايكا، الفاو، البنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، جامعة الدول العربية، الكوميسا، وبرنامج الغذاء العالمى، لافتا إلى أن الوكالة تشرف على مبادرة تنمية دول حوض النيل، من خلال دراسة وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية لدول المنطقة، وتحظى بتأثير سريع وفعال على جودة الحياة في تلك الدول، خاصة في مجال إنشاء المراكز الطبية والمشروعات الزراعية وشبكات الرى والطاقة الشمسية وتقديم المساعدات اللوجيستية وغيرها.

وأوضح السفير محمد خليل أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حققت نجاحات عديدة في محاور مختلفة، أهمها محور تمكين المرأة، الأمن والسلام، الزراعة والري، الصحة، والإعلام، وهي المحاور التي تناولها مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب – جنوب في تقرير حديث. وتجدر الإشارة إلى أن كافة المشروعات والبرامج المنفذة تهدف إلى دعم الأشقاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063. ومن المقرر أن تقوم الوكالة بالتوقيع قريبا على مذكرات تفاهم مع الإتحاد الأفريقى، والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والنيباد لتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة بالقارة.

وأنهى خليل كلمته بالإشارة إلى المثل الأفريقى "إذا أردت الركض سريعا أركض بمفردك ولكن إذا أردت الركض بعيدا أركض في مجموعة".

وتنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية برنامج لكبار الشخصيات الإعلامية البارزة في أفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 26 مايو الجارى، لإلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلت لتعضيد أواصر التعاون فيما بين البلدان الأفريقية بغية تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق الرخاء لكافة شعوب القارة ولتعريف القيادات الإعلامية الأفريقية على أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية.

ويشارك في البرنامج الحالى 26 مشاركا من كبار الشخصيات الإعلامية والصحفية البارزة، مشاركين من 22 دولة أفريقية، ويتضمن جدول أعمال زيارة الوفد تنظيم عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى مع كبار الرموز والقيادات السياسية والدينية بالدولة، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لجهات مثل هيئة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم جولة للمعالم السياحية بالقاهرة.

كما سيتم ترتيب عدد من الحلقات النقاشية للوفد مع المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومركز القاهرة الدولة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وقيادات وزارة الخارجية لاستعراض جوانب السياسة الخارجية المصرية تجاه اشقائنا من البلدان الأفريقية على وجه الخصوص والمواقف المصرية من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بشكل عام.

يذكر أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تقوم بتنظيم هذا البرنامج بشكل سنوي للشخصيات الإعلامية في أفريقيا لأبراز التصورات الجارية في مصر والجهود المبذولة لتعضيد أواصر التعاون مع البلدان الأفريقية