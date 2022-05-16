تموين الإسكندرية تحذر المواطنين من تحريف وتزييف بياناتها الإعلامية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على خلفية قيام إحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة بتحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين والتى أعلنت عنها وزارة التموبن حيث قامت الشركة بتحريف البيان الإعلامى الذى أصدرته المديرية تناشد فيه المواطنين تسجيل البيانات عن طريق خدمة الواتس آب وإرسال البيانات الخاصة بالتحديث.

وقالت المديرية فى بيانها أنه لا أساس من تحديد اسم خط موبايل بعينه كشرط لتحديث البيانات، وقبول أى رقم محمول دون التقيد بشركة معينة شرطا بأن يكون مسجلا باسم المواطن صاحب البطاقة التموينية.

وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بوضع اسم خط الموبايل الخاص بها كشرط أساسى لتحديث البيانات داخل البيان الإعلامى دون الرجوع إلى المديرية.

وتهيب المديرية بالمواطنين بعدم الانصياع وراء محاولات التزييف لاستغلال الموقف.