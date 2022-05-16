عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتسود، بحسب بيان لهيئة الأرصاد، عبر موقع "فيسبوك"، أجواء حارة نسبيا ودرجات حرارة تتجاوز 30 درجة بالكاد على القاهرة والوجه البحرى، بينما شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. كما تتكون السحب لتقلل من فترات سطوع الشمس.

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