جدة - نرمين السيد - وكتب وزير التعليم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوى للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية للطلاب بدون الحاجة للكتابة على مسودات".
وأضاف الوزير: "إذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدرة أقل ممن لا يحتاج الورقة، ويستطيع الوصول إلى نفس الإجابة ذهنيًا، وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب".
واستطرد وزير التعليم: "من أجل إتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية، سنسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوى، بينما كراسة امتحانات الصف الثالث الثانوى الورقية تحتوى على من 2 إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامها كمسودات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوى وورقة المفاهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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