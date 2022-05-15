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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697967/منقذي-وسبب-ابتسامتي-ريهام-أيمن-تحتفل-بعيد-زواجها-السابع-من-شريف-رمزي

دوت الخليج يرصد احتفال ريهام أيمن بعيد زواجها من شريف رمزي

عيد زواج ريهام أيمن وشريف رمزي

حرصت الفنانة ريهام أيمن على الاحتفال بعيد زواجها من الفنان شريف رمزي بطريقة رومانسية حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما بلقطات رومانسية شاركت بهم متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصور الرومانسية التي جمعتهما قائلة :"ذكرى زواج سعيدة للأول والوحيد شريف رمزي، لا أستطيع أن أدرك كيف مر الوقت ومرت 7 سنوات، أنا محظوظة جدًا لكونك زوجي وهذا هو أفضل يوم لي في حياتي”.

وأضافت ريهام أيمن قائلة: “شكراً لكونك منقذي خلال كل صعود وهبوط ولأنك سبب ابتسامتي، أشكرك على كل الحب والرعاية الخاصة.. أنا سعيدة جدًا لقضاء بقية حياتي معك”.

واختتمت رسالتها وقالت: أنت أفضل أصدقائي وتوأم روحي.. أحبك من كل قلبي"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتمنى لهما السعادة ودوام الحب.

شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن

يشار أن الفنانة ريهام أيمن كانت قد تزوجت من الفنان شريف رمزي في مايو عام 2015 ضمن حفل أسري أقيم بأحد الفنادق الكبرى وأثمر زواجهما عن ولد وبنت وهما رمزي وليليا.

ويذكر أن آخر ظهور للفنان شريف رمزي كان من خلال استضافته ببرنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب والذي عرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية في رمضان 2022.

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وقال شريف رمزي في حواره التلفزيوني الأخير: لا أفضل أن يكون لزوجتي علاقات بأصدقاء رجال.. زوجتي لا تمانع أن يكون لي صداقات من النساء.. أحمد السبكي اعتذر لوالدي بعد الخلاف بينهما.. ليس بيني وبين أحمد فهمي أي مشكلات.

وتابع: “ليس لي علاقة بابتعاد ريهام أيمن عن التمثيل.. وقرار زوجتي ريهام أيمن بالابتعاد عن التمثيل قرارها الشخصي وهي فضلت ذلك للاهتمام بالأولاد.. أحترم وأقدر اهتمام ريهام بأبنائنا ونادرا ما نرى زوجة في الجيل الحالي تهتم بأبنائها”.