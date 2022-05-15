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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697964/نفى-تعاونه-مع-محمد-رمضان-وهذا-ما-تفعله-زوجته-إذا-تزوج-عليها-ملخص-إجابات-كريم-فهمي-على-الجمهور

تحدث الفنان كريم فهمي مع متابعيه وجمهوره عن تفاصيل أعماله الجديدة وذلك من خلال إجاباته على أسئلة الجمهور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد إجابات كريم فهمي على الجمهور إجابات كريم فهمي سأل أحد المتابعين، الفنان كريم فهمي حول مشاركته في كتابة فيلم نمبر وان للفنان محمد رمضان، وقال: “لا كلام غلط وعارفك ياللي بتهزر”، موضحًا مصير فيلم ديدو وقال إنه يكتب الجزء الثاني منه حاليًا ولكنه يستغرق وقت. وعن الفنان والفنانة الذي يريد التعاون معهما، جاوب أنهما الفنان الكبير يحيى الفخراني فهو يحلم بالتمثيل معه، بالإضافة إلى الفنانة منى زكي الذي سيعمل معها قريبًا. وكشف أيضًا عن سر غيابه بالموسم الرمضاني لعام 2022 وأوضح أنه لم يجد عملا مناسبا لكنه يأمل بالمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل في حال وجد العمل المناسب الذي يعجبه. كريم فهمي انستجرام وسأله أحد المتابعين عبر خاصية الستوري إذا كان سيصبح هناك جزء ثاني من فيلم هاتولي راجل؟، لينفى كريم فهمي هذا الأمر، وقال عن شريف رمزي الذي شاركه في بطولة الفيلم: “شريف صديق مقرب وبينا كيمياء في الشغل وناويين إن شاء الله”. وعن المسلسلات التي أعجبته وتابعها ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، ورد قائلًا: “مسلسل بطلوع الروح للفنانة منة شلبي ومسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي”. وسأله أحد المتابعين أيضًا حول أفضل الأكلات التي يحبها، ليرد: “الحمام المحشي والعكاوي والأرز بالملوخية”، وأعلن أيضًا تغيير اسم فيلمه الجديد “جارة القمر” مع الفنانة ياسمين رئيس ليصبح اسمه “أنا لحبيبي”. اقرأ أيضًا "بـ زمنين مختلفين".. هكذا ظهر إياد نصار وريهام عبدالغفور في بوستر مسلسل وش وضهر وتطرقت فقرة الأسئلة إلى قضية تعدد الزوجات، وإمكانية زواجه أكثر من امرأة، حيث قالت له إحدى المتابعات: “الشرع سمح للرجل بالزواج أكثر من مرة.. إنت عسل، وعلى فكرة الشرع محلل أربعة”، ليرد قائلًا: “الشرع محلل أربعة، ودانية هتحللني أنا شخصيًا”. يذكر أن الفنان كريم فهمي غاب عن السباق الرمضاني لعام 2022 لكنه ينتظر عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “أزمة منتصف العمر” ويشاركه في بطولته كلا من رنا رئيس، وريهام عبد الغفور، وعمر السعيد، رشدي الشامي، وآخرين والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، والإخراج لـ كريم العدل.

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