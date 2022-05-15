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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697962/أحمد-حلمي-يسخر-من-تريند-أبو-الهول-على-طريقته-الخاصة-بص-الحركة-دي

دوت الخليج يرصد سخرية أحمد حلمي من تريند أبو الهول

أحمد حلمي وأبو الهول

نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو لأبو الهول مع أغنيته الشهيرة "الحركة دي” الخاصة بفيلمه الجديد “واحد تاني” وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أبو الهول في الفيديو يتحرك وكأنه يغني أغنية أحمد حلمي الجديدة، وعلق عليه قائلًا: “حتى بص الحركة دي”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

يشار أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كانوا قد تداولوا مجموعة صور تزعم إغلاق أبو الهول عينيه مما أثار ضجة وجدلا كبيرًا بين الجمهور.

فيلم واحد تاني أحمد حلمي

وفي سياق آخر، تصدر الفنان أحمد حلمي التريند بفيلمه الجديد واحد تاني بالإضافة إلى الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم “الحركة دي” كما يتصدرا التريند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث الأشهر جوجل.

وتصدر فيلم واحد تاني اليوم الأحد مبيعات تذاكر السينما في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب حساب "السينما السعودية" التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة.

وأوضح أن فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي نال المركز الأول في شباك التذاكر متصدرًا الأفلام الأمريكية والمصرية خلال الأسبوع الحالي خلال الفترة من يوم 5 وحتى يوم 11 مايو الجاري.

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ويشار أن إيرادات فيلم واحد تاني الذي يلعب بطولته الفنان أحمد حلمي، تخطت الـ 40 مليون جنيه خلال 14 يوم فقط، ويستمر عرض العمل بنجاح في أكثر من دولة بجانب مصر والسعودية مثل الإمارات، الأردن، العراق، وقطر، الكويت، لبنان، عمان، البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة فيلم واحد تاني، عدد من النجوم مثل روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، نور إيهاب وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف وهم محمود حافظ وعمرو وهبة وشيكو وآخرين والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.