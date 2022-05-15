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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697961/الشيوخ-يناقش-طلب-مناقشة-عامة-لوزير-الإتصالات-بشأن-سياسية-الحكومة-في-مواجهة-التحديات-المختلفة-التى-تواجه-المبتكرين-ورواد-الأعمال

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجه إلي مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنوبوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

دوت الخليج

«نائب التنسيقية» يتقدم بطلب مناقشة عامة لوزير الإتصالات بشأن سياسية الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال

وأكد مصطفي، فى طلب المناقشة، أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أظهرت العديد من الدراسات التى أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وفى ضوء التطور التكنولوجى الهائل الذي يمر به العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال بات فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادى والتنميةالاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غداً الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذا الطلب.

وكان النائب علاء مصطفي، قد تقدم باقتراح برغبة إلي الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الإعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجة المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح مصطفي، خلال الإقتراح، أن للتكنولوجيا والإبتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، لافتا إلي أنه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العديد من التقارير الدولية تشير بأن وضع مصر بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات.

وتابع النائب علاء مصطفي، أنه بالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار إلي أنه نظراً لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.