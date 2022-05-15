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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697960/عميل-اتصالات-مصر-etisalat-misr-للمشتركين-خدوا-بالكم-من-سرقة-النت-علني

اشتكي عميل اتصالات مصر etisalatmisr من تعرضه لسرقة إنترنت على حد وصفه وأسلوب سيء في التعامل مع الشركة ويرصد دوت الخليج شكوي عميل اتصالات مصر والمشكلة التى تعرض لها.

شكاوي عملاء اتصالات مصر قال عميل اتصالات مصر عبر صفحة الشركة على موقع "فيسبوك": "بنصحكم بعدم التعامل مع اتصالات مصر وخصوصا في خدمات الانترنت المنزلي". وأضاف: "اللي مشترك مع الشركة دي يحاول ياخد باله ويراقب استهلاكه في الانترنت لان وقتها هتكتشف السرقه علني ولما تيجي تكلمهم يقولك اصل دا استهلاك". وتابع: "ثانيًا لم تحب تنهي العقد معاهم هتتفأجاء لان وقتها هتشوفهم علي حقيقتهم ووقتها هيظهرلك أنهم لا يفهمون شئ الا في النصب فقط احذروا التعامل مع هذه الشركة النوع من الشركات وخصوصا في خدمات الانترنت المنزلي".

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