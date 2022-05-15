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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697959/حقوق-انسان-النواب-الحوار-الوطني-يحقق-الرخاء-والازدهار-للدولة-المصرية-ويجب-علي-الجميع-اعلاء-مصلحة-الوطن

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع القوي السياسية الوطنية تدعم بقوة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحوار الوطني من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

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حقوق انسان النواب: الحوار الوطني يحقق الرخاء والازدهار للدولة المصرية ويجب علي الجميع اعلاء مصلحة الوطن

وأكدت سلامة في بيان صحفي اليوم ، أنه يجب علي الجميع اعلاء المصالح العليا للوطن والتركيز علي القضايا التي تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه لافتة الي ان الحوار الوطني خطوة جادة على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن .

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرفة علي إدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة مشيدة بتأكيد الاكاديمية علي أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات.

وعبرت سلامة عن تطلعها بأن يتماشي الحوار الوطني مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.