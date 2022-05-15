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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697958/خالد-أبو-نحول-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-إدراج-وتوفير-التمويل-لإنشاء-قصر-ثقافة-فرشوط

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب ،بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجة لرئيس مجلس الوزراء،ووزير الثقافة، بشأن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليةمن إدراج وتوفير التمويل لإنشاء قصر ثقافة فرشوط.

دوت الخليج

خالد أبو نحول يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم إدراج وتوفير التمويل لإنشاء قصر ثقافة فرشوط

وجاء في نص طلب الإحاطة "إلى متي تنتظر فرشوط لإقامة قصر ثقافة حضاري لها الي متي يكون عبارة عن غرفتين وحمام مدفون بالدور الارضي مدفون نصف الحائط تقريبا تحت الأرض اطالب بتقديم الأيضاحات وترتيب الاولويات والنظر للمناطق المحرومة كيف يكون ذلك وهو دوره الفكر والتنوير كيف يكون ذلك في أكبر مركز تجاري بمحافظة قنا لماذا يتم ترك شبابنا ومحاولات اختراقهم كل ما نحصل عليه هيا الوعود فقط ولذلك اطالب سيادتكم بسرعة إنشاء قصر ثقافة فرشوط ويكون علي رأس أولويات المشروعات التي تقوم بها وزارة الثقافة”.

بيان عاجل من البرلمان لتحمل الحكومة مسئولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين بأسوان

كما تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسئولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين من بعض الذي يطلق عليهم ما يسمي مستريح أسوان وبعض مناطق الصعيد.

وقال «أبو نحول» في بيانه العاجل، إن العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على الموطنين عبر ما يسمى بالمستريح، والذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة وفى وقت السداد تهربوا.

وأضاف”عضو مجلس النواب”، أن ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين، وتابع أن علميات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسئولة، ولم يحرك أحدًا ساكنا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث أعمال عنف ما يهدد السلام الاجتماعي.

وطالب «أبو نحول »، باستدعاء رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين في أقرب جلسة، لمعرفة أبعاد هذه الأحداث