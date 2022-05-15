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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697956/بـ-زمنين-مختلفين-هكذا-ظهر-إياد-نصار-وريهام-عبدالغفور-في-بوستر-مسلسل-وش-وضهر

دوت الخليج ينشر البوستر الرسمي لمسلسل وش وضهر

بوستر مسلسل وش وضهر

وظهر الفنان إياد نصار في البوستر الرسمي لمسلسله الجديد وش وضهر الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وسيطرت الرومانسية على البوستر بجانب ظهور الثنائي في فترتين زمنيتين مختلفة ومن المقرر طرح المسلسل قريبا على منصة شاهد VIP الرقمية ولكن لم يكشف الموعد النهائي لعرضه.

“وش وضهر” من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله والعمل من إخراج مريم أبو عوف، ولم يتم الكشف عن الموعد النهائي لطرح المسلسل حتى الآن.

إياد نصار في رمضان 2022

يذكر أن الفنان إياد نصار ظهر كضيف شرف خلال أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 الذي عرض عبر شاشة قناة ON الفضائية في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022.

وجاء ظهور إياد نصار بشخصية الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 6 لحضوره مهرجان المزاريطة بجانب عدد من النجوم المدعوين للمهرجان مثل هنادي مهنى وفتحي عبد الوهاب وأحمد سعد ومحمد ممدوح وشيرين رضا وآخرين من النجوم.

وفي سياق آخر، كان قد تحدث الفنان إياد نصار، عن فيلم "6 أيام" وذلك في شهر مارس الماضي وأوضح أن الفيلم وثائقي ويحكى قصة نجاح مصر في تعويم السفينة إيفر جيفن من قناة السويس، وتدور أحداثه في مدة 21 دقيقة وعلق عليه وقال: “يعد الفيلم من أصعب الأنواع في التنفيذ لأنه بينقل حدث مهم بتفاصيل مختلفة”.

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وأضاف الفنان إياد نصار في حواره التلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية: “فيلم 6 أيام عبارة عن حوار بين أب وابنه.. ويكشف حجم الإنجاز اللي حصل في تعويم السفينة، والفيلم استغرق يومين في تصويره”.

ويذكر أن آخر أعماله في السينما كان فيلم الكاهن الذي حقق به نجاحا كبيرًا وشاركه في بطولته كلا من درة وحسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وآخرين.