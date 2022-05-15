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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697966/عمرو-حسن-يكتب-الحوار-الوطني-و-قضية-السكان

في عام 1984 انعقد المؤتمر القومي الأول للسكان بحضور الرئيس الأسبق مبارك وقد انتهي المؤتمر بأصدار توجيه بانشاء المجلس القومي للسكان وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم ١٩ بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية و كان أول مقرر للمجلس هو ا.د ماهر مهران استاذ النساء و التوليد و العقم بجامعة عين شمس رحمه الله ، والدكتور ماهر مهران كان فارس ومهندس تنظيم الأسرة ومقرر المجلس القومى للسكان ووزير السكان السابق الذى لايختلف اثنان على أننا إنا ذكرنا مشكلة السكان فلابد أن نذكره لجهده المتواصل ونجاحه الذى لا ينكره أحد فى إدارة هذا الملف.

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