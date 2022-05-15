الصحة تستعرض جهود القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة خلال رمضان (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 146 ألفًا و920 مواطنًا من خلال 122 قافلة طبية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 21 ألف و551 تحليل دم وطفيليات وأشعة.
وقالت الوزارة إنه تم عقد 29 ألف و765 ندوة تثقيفية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين.
ولفتت وزارة الصحة إلى تم تحويل 1271 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.
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