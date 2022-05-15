توقيع الكشف الطبى على 1461 حالة ضمن قافلة بمركز السنطة فى الغربية

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية كبرى إلى قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث وقعت الكشف وقدمت العلاج بالمجان لـ1461 حالة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى -فى بيان- إنه فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحى داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل طبية. وأضاف زكى أن القافلة الطبية شهدت تحويل 76 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة.

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