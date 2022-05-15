المتحدث العسكري يكشف مصير أي جهادي يسلم نفسه لوحدات الجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 10:26 مساءً - أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة: العناصر التي تبادر بتسليم نفسها للكمائن والوحدات العسكرية يتم التعامل معها بشكل إنساني تماما ويعرض عليها الكتب الأزهرية التي من شأنها تصحيح أفكاره واعادتهم للوعي الصحيح بعيدا عن الأفكار المتطرفة التي تم زرعها في عقولهم، وتوفير لهم المأوى والمسكن بعد التنسيق مع الجهات القضائية وعدم مثولهم أمام أي قضايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": نقوم بتوفير مساكن للعناصر غير المطلوبة أمنيا ممن بادرت بتسليم نفسها للكمائن والوحدات العسكرية.

وأكد: هناك انشقاقات الفترة السابقة داخل التنظيمات الإرهابية بفضل جهود القوات المسلحة في حصار عناصرهم وقطع طرق الإمداد عنهم وصعوبة عودتهم لنشاطهم الإرهابي.

ونجحت القوات الجوية فى تدمير 3 عربات دفع رباعى وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها.

وجاء ذلك استكمالًا للجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة فى توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية .

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعى مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة قواتنا، كما تم ضبط (2) أربى جى و(3) رشاش متعدد ومسدس و(60) طلقة أنواع، كما تم مقتل 4 فرد تكفيرى وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاما ناسفًا وعدد من الأجولة تحتوى على مادة شديدة الإنفجار (TNT )، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و(21) هاتف محمول و(3) لاب توب وتابلت.

وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائمًا أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والإستقرار لشعب مصر العظيم.