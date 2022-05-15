رئيس الوزراء: من يصل راتبه لـ2500 جنيه لن يخصم منه جنيه واحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 10:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإضافة 450 ألف أسرة جديدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من أول يوليو، مشيرا إلى أن تم زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى بنسبة 25 % بمعنى أن المواطن الذى يصل راتبه إلى 2500 جنيه لن يخصم منه جنيه واحد ضرائب.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى للحكومة: "لدولة المصرية لديها 10 ملايين مواطن مصرى مستفيد من المعاشات، يتم رفع معاشاتهم بشكل سنوي.. ويتم وضع بند أساسى فى الموازنة لهذا الأمر حتى الـ 50 سنة المقبلة"، متابعا: "السنة الجاية بنتكلم عن 190 مليار جنيه الدولة هحطها للمعاشات علشان تؤمن هذا الموضوع".