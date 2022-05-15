متحدث الحكومة: لا نتوقع شروطًا صعبة في قرض صندوق النقد الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 10:26 مساءً - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحوار مع صندوق النقد الدولي يمضي في مرحلة أولية، مؤكّدًا أنّ المفاوضات تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى هناك جهات تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات، مثل وزارة الإسكان ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلا أنّ الشركات العاملة على الأرض جميعها قطاع خاص.

وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، أن الحوار مع الصندوق لم ينقطع حتى بعد نهاية برنامج الإصلاح في 2019، لافتا إلى أن الصندوق هو من طلب استمرار التعاون لكنه كان عبارة عن استشارة فنية، مؤكدا أن من مصلحة صندوق النقد المحافظة على التجربة المصرية، موضحا أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تمويل من الصندوق لمصر، بينما مقدراه وشروطه تخضع للتفاوض.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: في السابق كانت شروط الحصول على قرض صعبة، مثل تحرير سعر الصرف، وتقليل فاتورة الدعم وإلغاء دعم المحروقات، لكن لا نتوقع شروطًا صعبة لأن الصعب تم تنفيذه بالفعل، لافتا إلى انخفاض حجم دعم المحروقات من 140 مليار جنيه في موازنة 2015 إلى 17 مليار جنيه حاليا.