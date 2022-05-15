جدة - نرمين السيد - قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية عبده علوان، ورئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا الدكتور اليمانى السيد جابر، تشغيل جزء من مكاتب بريد الأقصر يومى الجمعة والسبت.





وذكرت محافظة الأقصر - فى بيان اليوم الأحد - أن هذا القرار يأتى فى إطار مبادرة الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية بتشغيل جزء من مكاتب البريد يومى الجمعة والسبت، بحيث يكون العمل يوم الجمعة ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر، وقد تم تطبيق ذلك بمنطقة بريد الأقصر بناءً على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، ورئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا.

وأوضحت محافظة الأقصر أن مكاتب التشغيل شملت: "بريد الأقصر الرئيسى بشارع المحطة بالأقصر - ومكتب بريد إسنا بشارع الكورنيش بإسنا - ومكتب البريد المتنقل 1 بجوار وحدة مرور إسنا - ومكتب البريد المتنقل 2 بالبر الغربى فى مطلع المعدية بجوار مركز شباب البعيرات - ومكتب بريد مجمع محاكم الأقصر - ومكتب بريد البعيرات - ومكتب بريد الزينيه بحرى - ومكتب بريد أرمنت الحيط - ومكتب بريد الطود"، وذلك لمصلحة المواطنين وخصوصًا الفئات العمرية المتقدمة فى السن وذوى الاحتياجات الخاصة.