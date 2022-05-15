متحدث الوزراء : نعرض التجربة المصرية على أى دولة تريد إجراء إصلاح اقتصادى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء قدم عرضًا تشريحيًا بشأن الوضع الاقتصادى فى مصر.
لافتًا إلى أن المواطن تحمل تبعات وآثار برنامج الإصلاح، وأن الحكومة حاولت الحد منها عبر برنامج الحماية، متابعا: "تجاوزنا برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، والبرنامج أصبح مرجعية لدى صندوق النقد الدولى".
وتابع : "أن الحكومة تشرح للمواطنين بشكل مفصل أوضاع الاقتصاد المصرى"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلًا عن الوضع المصرى على مدار الــ 8 سنوات الماضية ليبين كيف كان الوضع صعبا قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن الحكومة حاولت تقليل أثار هذا البرنامج على المواطن المصرى من خلال برامج حماية اجتماعية منوعة، لافتا إلى أن هذا البرنامج أصبح مرجعيا لصندوق النقد الدولى بعد تجاوز مصر عقباته.
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