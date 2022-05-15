الخارجية ناعية صلاح منتصر: دافع بقلمه الحر عن قضايا وطنه العادلة

جدة - نرمين السيد - وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية، بخالص التعازى لذوى الفقيد ولأسرة الصحافة المصرية والعربية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وتابعت الخارجية فى بيانها: "رحم الله الفقيد الذى كان أحد القامات الرفيعة من رموز الفكر والصحافة، ودافع بقلمه الحر عن قضايا وطنه العادلة، وساهم بعطائه الأدبى فى إثراء المكتبة العربية بكتاباته القيمة خلال مسيرته المهنية الممتدة".

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