إجراءات الحكومة لتسهيل تدشين الشركات الناشئة.. (إنفو جراف)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





ويوضح الإنفو جراف التالى إجراءات الحكومة لتسهيل تدشين الشركات الناشئة: وأشار "مدبولى" أيضا إلى إجراءات تسهيل الشركات الناشئة، مؤكدا أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى سيكون هناك إمكانية لفتح وغلق هذه الشركات من خلال إخطار بالإنترنت وأيضا السماح بفتح شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلى للشركة وتعديل القوانين للتوسع فى المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد وتسهيل عملية إدخال المعدات والمستلزمات الإلكترونية. وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر قرارات تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات ووضع حد أقصى 20 يومًا عمل لإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص وهناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين وإقرار الميكنة الكاملة لتسهيل الإجراءات.

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