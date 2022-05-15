باقات أورنج orange للنت المنزليHome 4G  .. دوت الخليج ينشر الأسعار

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - 697957
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09:42 م - الأحد 15 مايو 2022
ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات أورنج orange للنت المنزليHome 4G بعد تساؤلات الكثيرون من عملاء أورنج عن أسعار باقات الانترنت المنزلي وتفاصيل الإشتراك وحجم السرعات.
باقات أورنج orange للنت المنزلي
تقدم أورنج باقات Home 4G الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي بسعات تصل إلي 400 جيجا و بأسعار تبدأ من 120جنيه، وذلك من خلال الآتي:
- راوتر السرعات الفائقة الجديد Home 4G+ يوفر سرعات عالية تصل الي 400 ميجا و أفضل وأوسع تغطية Wi-Fi مقارنة بالأجهزة العادية، وتوصل 64 جهاز في نفس الوقت.
- ثمن الراوتر 1,399 جنيه مع إمكانية التقسيط حتي 12 شهر بدون فوائد لحاملي كروت ائتمان بنك الـ CIB و بنك مصر أو حتي 6 شهور مع البنك الأهلي
- ثمن راوتر الـ Home 4G العادي 999 جنيه مع إمكانية التقسيط حتي 36 شهر لحاملي كروت الائتمان.
باقات الـ Home 4G من أورنج
- باقة Home 4G 120 توفر 40 جيجا (20 جيجا ص و 20 جيجا م) بـ 120 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه.
- باقة Home 4G 170 توفر 70 جيجا (35 جيجا ص و 35 جيجا م) بـ 170 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه.
- باقة Home 4G 250 توفر 140 جيجا (70 جيجا ص و 70 جيجا م) بـ 250 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 60 جنيه.
- باقة Home 4G 400 توفر 240 جيجا (120 جيجا ص و 120 جيجا م) بـ 400 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 80 جنيه.
- باقة Home 4G 500 توفر 350 جيجا (175 جيجا ص و 175 جيجا م) بـ 500 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 200 جنيه.
- باقة Home 4G 600 توفر 400 جيجا (200 جيجا ص و 200 جيجا م) بـ 600 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 200 جنيه.
الباقات الإضافية من أورنج
طريقة الاشتراك في باقات أورنج للنت المنزلي
- يمكن التواصل عبر رسالة الشركة بإرسال رقم موبايل للتواصل.
- أو زيارة فرع أورنج الرئيسي في خلال 3 أيام للإشتراك في الخدمة ممكن ترسل البيانات دي في رسالة واحدة الاسم وعنوان أقرب فرع رئيسي ورقم موبايل للتواصل يكلمك الفرع خلال 24 ساعة لإتمام الشراء.
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