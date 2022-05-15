باقات أورنج orange للنت المنزليHome 4G  .. دوت الخليج ينشر الأسعار

تقدم أورنج باقات Home 4G الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي بسعات تصل إلي 400 جيجا و بأسعار تبدأ من 120جنيه، وذلك من خلال الآتي:

و بنك مصر أو حتي 6 شهور مع البنك الأهلي

ثمن الراوتر 1,399 جنيه مع إمكانية التقسيط حتي 12 شهر بدون فوائد لحاملي كروت ائتمان بنك الـ CIB و بنك مصر أو حتي 6 شهور مع البنك الأهلي

مقارنة بالأجهزة العادية، وتوصل 64 جهاز في نفس الوقت.

راوتر السرعات الفائقة الجديد Home 4G + يوفر سرعات عالية تصل الي 400 ميجا و أفضل وأوسع تغطية Wi-Fi مقارنة بالأجهزة العادية، وتوصل 64 جهاز في نفس الوقت.

باقة Home 4G 120 توفر 40 جيجا (20 جيجا ص و 20 جيجا م) بـ 120 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه.

باقة Home 4G 170 توفر 70 جيجا (35 جيجا ص و 35 جيجا م) بـ 170 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه.

باقة Home 4G 250 توفر 140 جيجا (70 جيجا ص و 70 جيجا م) بـ 250 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 60 جنيه.

باقة Home 4G 400 توفر 240 جيجا (120 جيجا ص و 120 جيجا م) بـ 400 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 80 جنيه.

باقة Home 4G 500 توفر 350 جيجا (175 جيجا ص و 175 جيجا م) بـ 500 جنيه ولو محتاج تستخدم الباقة في أي وقت بيكون في مصاريف دمج الباقة 200 جنيه.