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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697953/امانة-الشباب-بحماة-الوطن-بالجيزة- تعقد-أولى-الحلقات-النقاشيه-للحوار-الوطنى

عقد أمانة الشباب بمحافظة الجيزة لحزب حماة الوطن، برئاسة محمد أبو عيسى أمين شباب المحافظة، مساء اليوم الأحد اجتماعاً، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء مواجهة عدد من العناصر الإرهابية.

دوت الخليج

امانة الشباب ب"حماة الوطن" بالجيزة تعقد أولى الحلقات النقاشيه للحوار الوطنى

قال محمد أبوعيسى ، إن الإرهاب ليس له وطن ولا دين، وأن الدولة المصرية تواجه حرب طاحنة مع الجماعات الإرهابية ، وقطعت شوطا كبيرا في القضاء علية، مؤكدا أن هذة الحوادث لا تؤثر على عزيمة المصريين وإصرار القوات المسلحة والشرطة المدنية في القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية

وثمنت أمانة الشباب بالجيزة، ترحيبها بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني مشترك بين جميع القوى السياسية، مؤكدًة أنها تعمل على إفساح المجال أمام حوار فعال وتمثل إصلاحًا أكبر للمسار السياسي.

وأشار أبو عيس إلي أنة ناقش خلال اجتماعه مع امناء شباب الاقسام والمراكز بالجيزة، دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وأكد أنه بدء العمل علي كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

ومن جانبة قال الدكتور نافع عبدالهادى امين عام محافظة الجيزة نحن نثمَّن الدعوة الرئاسية للحوار، والوصول الي الجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة من كل الآراء والرؤى الوطنية،

وأضاف عصام نحمده الأمين المساعد للمحافظة، أن الاجتماع جاء مثمرا للغاية وكشف عن أفكار هادفة للغاية تحدث عنها جميع الشباب حول الحوار الوطنى ويسعى الحزب خلال المرحلة المقبلة ان يكون حلقة وصل للترابط الوطني بينة وبين كافة القوة الوطنية